F. C. Porto e Benfica nas meias-finais do play-off de basquetebol

Dragões bateram o Illiabum, 101-57, e o Benfica triunfou na casa do Galitos, 98-71

No terceiro jogo dos play-offs, F. C. Porto e Benfica venceram, esta sexta-feira à noite, o Illiabum e Galitos, respetivamente, selando a qualificação para as meias-finais do campeonato nacional de basquetebol.

Em Ílhavo, os dragões foram superiores à formação da casa, vencendo por margem expressiva, 101-57. Miguel Miranda, com 20 pontos, foi o MVP da partida.

O Benfica triunfou no pavilhão do Galitos, por 98-71, fechando também a eliminatória em três jogos (3-0).