O F. C. Porto e o Chaves vão empatando ao intervalo (0-0) no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo C da Taça da Liga.

O F. C. Porto entrou forte na partida e, logo aos três minutos, fez a primeira ameaça por Felipe. O brasileiro tentou o golo de calcanhar, mas a bola foi parar às mãos de António Filipe.

Pouco depois, o central voltou a tentar a sorte de cabeça. Após um livre de Alex Teles, o central ganhou nas alturas mas o remate voltou a sair na direção do guarda-redes do Chaves.