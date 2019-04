F. C. Porto e Feirense com processos disciplinares

JN Hoje às 16:06 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares à SAD do Feirense e do F. C. Porto por causa das críticas que ambas fizeram ao trabalho da equipa de arbitragem no encontro entre a turma de Santa Maria da Feira e o Benfica.

No domingo, dia do jogo com os encarnados, o Feirense emitiu um comunicado a referir que a partida "envergonha o futebol português", acrescentando que "os clubes pedem isenção, rigor, respeito e verdade desportiva, mas depois há decisões que adulteram os jogos e mancham este campeonato".

No dia seguinte, na newsletter Dragões Diário, o F. C. Porto atirou-se ao trabalho do VAR nessa partida. Bruno Paixão foi quem assumiu a função, tendo os azuis e brancos escrito que ele "parece ter um problema com a imparcialidade".

O processo instaurado foi enviado para a Comissão de Instrutores da Liga e vai ficar em segredo até ao fim da instrução.