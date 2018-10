F. C. Porto e Galatasaray empatados ao intervalo

JN Hoje às 20:46 Facebook

O F. C. Porto e o Galatasaray vão empatando ao intervalo (0-0) no Estádio do Dragão, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo D, da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O primeiro lance de perigo da primeira parte pertenceu aos turcos. Aos 13 minutos, Onyekuru executou um cruzamento atrasado para Sinan Gumus, que só não marcou porque Maxi Pereira apareceu para evitar o golo.



A partir desse momento o F. C. Porto tomou conta do jogo e partiu para o ataque. Aos 27 minutos, Brahimi esteve muito perto de marcar depois de uma bela jogada de Corona. Na direita, o extremo mexicano fintou tudo e cruzou para o argelino, que executou um belo remate acrobático. Não fosse a excelente intervenção de Muslera e teria sido um golo para mais tarde recordar.



De resto, os dragões estão a encontrar dificuldades para entrarem na bem organizada defesa da formação turca.