O F. C. Porto e o Schalke chegaram ao intervalo com um empate sem golos, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, disputado no Estádio do Dragão.

Recorde-se que a equipa de Sérgio Conceição já está apurada para os oitavos de final da Champions, na sequência da vitória do Lokomotiv de Moscovo (2-0) frente ao Galatasaray.