F. C. Porto e Sporting com multas pesadas

O F. C. Porto e o Sporting foram multados na sequência de factos ocorridos durante o jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

A meia-final da Taça da Liga entre o F. C. Porto e o Sporting, no Estádio Municipal de Braga, valeram multas aos dragões e leões. O Conselho de Disciplina castigou o F. C. Porto com uma multa de 8405 euros por injúrias, comportamento incorreto do público e pelo rebentamento de petardos na bancada onde se situavam. Por motivos idênticos, o Sporting foi multado em 5543 euros.

Já o Boavista terá de pagar 383 euros devido ao comportamento incorreto dos adeptos, que injuriaram os jogadores do Rio Ave no momento em que Guedes era assistido pela equipa médica, em jogo a contar para a 19ª jornada da I Liga.