F. C. Porto em Lisboa com Pepe na comitiva

Equipa portista já chegou ao hotel, no centro de Lisboa, onde vai ficar instalada até este sábado. Pepe presente nos convocados, confirmando-se a notícia avançada esta sexta-feira pelo JN.

Aboubakar e Otávio são as duas baixas do plantel portista, que vai tentar chegar à 19ª vitória consecutiva, no jogo deste sábado, a contar para 17.ª jornada, frente ao Sporting.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Casillas, Fabiano e Vaná

Defesas: Maxi, Alex Telles, Pepe, Militão, Felipe e Mbemba

Médios: Danilo, Herrera, Oliver, Sérgio Oliveira

Avançados: Marega, Brahimi, Corona, Hernâni, Adrián López, Soares, André Pereira e Fernando Andrade