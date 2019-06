F. C. Porto em maioria nos convocados para o Mundial

Hoje às 21:59 Facebook

Dos dez eleitos por Renato Garrido para a competição que vai decorrer em Barcelona, cinco representam os dragões.

Portugal divulgou esta segunda-feira os convocados para o Campeonato do Mundo de hóquei em patins, competição que decorrerá entre 4 e 14 de julho, em Barcelona (Espanha), e que está inserida nos World Roller Games.

Entre os eleitos de Renato Garrido, destacam-se os cinco jogadores do F. C. Porto. Para além do campeão português, só Benfica, Sporting, Oliveirense e Barcelona estão representados na convocatória.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ângelo Girão (Sporting) e Nelson Filipe (F. C. Porto)

Jogadores de campo: João Rodrigues (Barcelona), Jorge Silva (Oliveirense), Telmo Pinto (F. C. Porto), Hélder Nunes (F. C. Porto), Rafa (F. C. Porto), Gonçalo Alves (F. C. Porto), Henrique Magalhães (Sporting) e Miguel Vieira (Benfica).