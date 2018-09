F. C. Porto empata frente ao Chaves na estreia da Taça da Liga

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:31 Facebook

Twitter

O F. C. Porto empatou (1-1), esta sexta-feira, frente ao Desportivo de Chaves no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a primeira jornada da Taça da Liga.

Com algumas estreias no onze - Danilo, João Pedro, Vaná e Adrien López foram lançados por Sérgio Conceição -, o F. C. Porto entrou forte na partida e, logo aos três minutos, fez a primeira ameaça por Felipe. O brasileiro tentou o golo de calcanhar, mas a bola foi parar às mãos de António Filipe. Pouco depois, o central voltou a tentar a sorte de cabeça. Após um livre de Alex Teles, Felipe ganhou nas alturas mas o remate voltou a sair na direção do guarda-redes do Chaves.

Os azuis e brancos iam controlando o encontro, mas só conseguiram inaugurar o marcador na segunda parte. Já sem Sérgio Conceição no banco - o treinador foi expulso ao intervalo - a equipa da casa inaugurou o marcador aos 74 minutos, por Hernâni.

Após um trabalho de Brahimi na esquerda, a bola sobrou para o extremo português, que rematou forte e de primeira, sem hipóteses de defesa para António Filipe. Estava feito o 1-0 para o F. C. Porto.

Contudo, nove minutos depois, a equipa transmontana chegou à igualdade. Após um cruzamento de Avto, André Luís desviou ao primeiro poste e Stephen Eustáquio não perdoou, não dando hipótese de defesa a Vaná.

No último suspiro do jogo, Aboubakar ainda fez o 2-1 para os azuis e brancos, mas o árbitro anulou o golo ao camaronês por ter marcado com a mão.

A primeira jornada do Grupo C, que apura o primeiro classificado para as meias-finais da prova, completa-se no domingo, com a receção do Varzim ao Belenenses.