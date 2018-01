F. C. Porto empata frente ao Moreirense

JN Ontem às 23:01 Facebook

O F. C. Porto empatou, esta terça-feira, com o Moreirense em Moreira de Cónegos, em jogo a contar para a 20.ª jornada da liga.

Com Paulinho a estrear-se no onze azul e branco, o F. C. Porto deu o primeiro sinal de perigo logo aos dois minutos, por Felipe. Na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles, valeu a atenção de Jhonatan, que evitou que um cabeceamento do central brasileiro resultasse em golo.

Perto do intervalo, Paulinho, a grande novidade no onze de Sérgio Conceição, esteve muito perto de inaugurar o marcador após uma boa assistência de Marega. Mas o remate saiu por cima.

Na segunda parte, o F. C. Porto continuou a dominar o encontro e a criar as melhores oportunidades. Aos 52 minutos, Alex Telles viu a trave negar-lhe o golo e Felipe, na recarga, tentou a sorte. mas Ruben Lima fez um corte decisivo.

Soares, que entrou na segunda parte no lugar de Paulinho, aproveitou, ao minuto 76, uma boa assistência de Marega mas o remate saiu ao lado. Já nos descontos, Boubacar viu o segundo cartão amarelo e foi expulso do encontro, deixando a equipa da casa a jogar com menos um jogador.

Waris, no último suspiro do jogo, ainda marcou mas o golo foi anulado por posição irregular do avançado.

Com este resultado, o F. C. Porto continua líder do campeonato, com 49 pontos e menos um jogo - falta disputar a segunda parte frente ao Estoril - com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica (que ontem empatou no Restelo, frente ao Belenenses) e ao Sporting, que esta quarta-feira recebe o V. Guimarães.