F. C. Porto entra na defesa do título com um goleada ao Chaves

JN Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu, na noite deste sábado, em casa, o Desportivo de Chaves, por 5-0, na jornada inaugural da Liga de futebol 2018/19.

Os campeões nacionais iniciaram a defesa do título conquistado na temporada passada com uma goleada no Dragão, um estádio que foi uma fortaleza na época anterior.



Numa primeira parte de sentido único, Aboubakar bisou, aos 14 e 20 minutos, e Brahimi fez o terceiro aos 45 minutos.

No segundo tempo, o F. C. Porto continuou com o total domínio do encontro. Corona saltou do banco para fazer o quarto, aos 71, e o estreante Marius, de 21 anos, carimbou o resultado final já perto do final da partida, aos 88 minutos.

Destaque ainda para a expulsão de João Teixeira, aos 81 minutos. Após consulta ao VAR, o árbitro Nuno Almeida trocou o cartão amarelo por vermelho, na sequência de uma falta sobre Sérgio Oliveira.

O F. C. Porto, campeão nacional, lidera, graças à diferença de golos, uma tabela que tem, para já, quatro equipas no topo: Benfica, que abriu a primeira jornada na sexta-feira ao vencer o Vitória de Guimarães (3-2), Belenenses, que bateu o Tondela (1-0), e Vitória de Setúbal, que ganhou ao Desportivo das Aves (2-0).