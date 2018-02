Alex Telles junta-se à equipa após sofrer lesão

JN Hoje às 17:17 Facebook

O F. C. Porto esclareceu, esta quinta-feira, as lesões sofridas por Alex Telles e Corona no decorrer do jogo com o Estoril.

No site oficial dos azuis e brancos, o F. C. Porto, que começou esta quinta-feira, em Lagos, a preparar o jogo com o Portimonense agendado para domingo (20.15 horas), explicou que Alex Telles sofreu uma entorse no joelho esquerdo, estando previsto que seja reavaliado.

"Alex Telles, substituído no encontro com os estorilistas, contraiu uma entorse de grau um no joelho esquerdo e fará tratamento conservador à lesão, juntando-se esta sexta-feira à equipa, tal como Corona. O avançado mexicano foi operado com sucesso à fratura de um dedo da mão esquerda", lê-se na nota.

Ricardo (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (tratamento e trabalho de ginásio) e Aboubakar (treino condicionado e trabalho de ginásio) são os restantes nomes que constam no boletim clínico.