F. C. Porto espera resposta do primeiro-ministro desde dezembro

O diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, diz que o clube espera, desde dezembro, uma resposta de António Costa e que o Instituto Português de Desporto e Juventude precisa de uma remodelação muito profunda.

"O Secretário de Estado, quando foi conhecido o castigo a Fernando Madureira, teve declarações públicas a afirmar que foi feita justiça. Porque é que ainda não comentou esta decisão do tribunal? Todos sabemos onde estão os problemas", disse Francisco J. Marques.

"O F. C. Porto enviou uma carta a António Costa em dezembro e ainda não teve qualquer resposta. Pelo meio, houve um adepto que foi assassinado e, além das palavras da circunstância, houve alguma medida que procure assegurar que este tipo de coisas voltem a acontecer? Não. Houve alguma ação mesmo após todos estes cânticos? Não. O IPDJ precisa de uma remodelação muito profunda", atirou.

O diretor de comunicação dos azuis e brancos comentou, ainda, a ação de Bruno Esteves na função de videoárbitro, nomeadamente no último jogo da equipa azul e branca, no Estádio do Dragão, frente ao Boavista.

"O lance do penálti, é muito incompreensível. Um árbitro que na função de videoárbitro consiga fazer melhor a sua função do que na função de árbitro... Aquele lance da Vila das Aves acontece em cima do minuto 90. Bruno Esteves estava, com certeza, distraído e não interveio. No Dragão, no fim de semana passada, atenção extrema. Em Paços de Ferreira, em lances com jogadores do Benfica de extrema agressividade, voltou a não intervir. É, no mínimo, estranho", concluiu.