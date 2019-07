F. C. Porto está a tratar Casillas "de forma maravilhosa"

Nuno Barbosa Hoje às 12:34 Facebook

Iker Casillas ainda não tomou a decisão de pendurar as luvas e aceitar o cargo na estrutura que lhe foi proposto pelo F. C. Porto. A garantia foi dada esta terça-feira pelo empresário do espanhol.

"Casillas ainda está sob baixa médica e nem ele, nem o clube têm pressa para tomar uma decisão. Não se vai decidir nada até o Iker receber informação dos médicos. O F. C. Porto está a tratar o Iker de forma maravilhosa, não há pressa", afirmou Carlo Cutropia, em declarações à ESPN reproduzidas esta terça-feira.

Recorde-se que, apesar do enfarte do miocárdio que sofreu no passado dia 1 de maio, Iker Casillas apresentou-se, esta segunda-feira, no Olival, no arranque da preparação para a temporada que se avizinha. O guarda-redes não treinou, mas assistiu à sessão dirigida por Sérgio Conceição.

Casillas, de resto, tem dado conta, nas redes sociais, deste regresso ao quartel-general portista. Ao fim da noite desta segunda-feira, escreveu assim no Instagram: "Dois meses depois do sustinho... aqui estou para reencontrar-me com os meus companheiros".