F. C. Porto está na final da Liga Europeia de hóquei em patins

12 Maio 2018 às 14:23 Facebook

Twitter

O F. C. Porto assegurou este sábado a presença na final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer nas meias-finais o Sporting por 5-2, em 'final four' que decorre no Dragão Caixa, no Porto.

Os 'dragões' atingiram o intervalo a vencer já por 3-1, tendo chegado aos 3-0 com um 'bis' de Hélder Nunes, aos oito e nove minutos, e um golo de Gonçalo Alves, aos 12, enquanto os 'leões' reduziram por Antonio 'Toni' Perez, aos 22.

Na etapa complementar, o F. C. Porto chegou aos 5-1 com golos de Antoni 'Ton' Baliu, aos 45, e de 'Rafa' Costa, no mesmo minuto, tendo o Sporting ainda reduzido para 5-2, novamente através de 'Toni' Perez, aos 48.

Na final, a equipa portista vai defrontar o vencedor do duelo espanhol entre o Reus e o Barcelona.