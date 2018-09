F. C. Porto estreia-se na Champions com um empate frente ao Schalke

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53 Facebook

O F. C. Porto empatou (1-1), esta terça-feira, frente ao Schalke em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Otávio, de grande penalidade, foi o autor do golo dos azuis e brancos.

De regresso a um palco onde já foi muito feliz - em 2004, os azuis e brancos conquistaram a Liga dos Campeões no Veltins Arena, em Gelsenkirchen, frente ao Mónaco - o F. C. Porto entrou bem no encontro e teve a primeira oportunidade aos 12 minutos. O árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos azuis brancos após mão de Naldo na grande área mas, na conversão do castigo máximo, Alex Telles não conseguiu marcar: o brasileiro rematou para o lado direito mas Ralf Faehrmann esticou-se e, com a mão esquerda, negou o golo aos campeões nacionais.

Como resposta, Serdar, após um bom trabalho individual, tentou a sorte mas valeu a atenção de Casillas.

Na segunda parte, logo aos 46 minutos, o F. C. Porto não marcou por pouco. Após um livre estudado, gizado por Alex Telles e Otávio, Felipe, com o peito, atirou e esteve perto de fazer o 1-0. Não marcaram os azuis e brancos, que estavam a ser superiores no encontro, marcou a equipa da casa, 20 minutos depois.

Após um bom lance de contra-ataque, Weston McKennie acelerou e assistiu Embolo que, perante a saída da baliza de Casillas, atirou para o fundo das redes azuis e brancas. Estava inaugurado o marcador.

Dez minutos depois, nova penalidade para o F. C. Porto: Naldo dominou mal a bola, Marega intrometeu-se no lance e foi derrubado pelo central brasileiro. Otávio assumiu a responsabilidade e não tremeu, igualando o marcador. Aos 83 minutos, o brasileiro esteve muito perto de bisar. Após um remate fortíssimo, Ralf Faehrmann brilhou como uma grande defesa e negou o segundo golos dos dragões, segurando o empate.

Com este resultado, o F. C. Porto soma um ponto e ocupa o segundo lugar do grupo D, atrás do Galatasaray, que esta terça-feira venceu (3-0) o Lokomotiv. Na próxima jornada, a equipa de Sérgio Conceição defronta, no Dragão, a equipa turca. .