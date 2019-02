F. C. Porto explica multa da FIFA

JN Hoje às 23:05 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, explicou esta terça-feira a multa aplicada pela FIFA aos "dragões" e recordou os casos de Benfica e Sporting.

"Esta notícia está a ter uma proporção inusitada em comparação a multas idênticas a Benfica e Sporting, por razões idênticas. No ano passado, o Benfica foi multado em 150 mil francos (125 mil euros) e Sporting em 110 mil (92 mil euros). Isto prende-se com contrato do Brahimi, cujo financiamento da transferência foi feito pelo fundo Doyen. Na altura ainda não havia a lei sobre a terceira parte dos passes. Esta multa parece-nos injusta. Qual foi a interferência dessa terceira parte? O Brahimi assinou por cinco anos e está a cumprir o último ano do contrato. Não se vislumbra influência. O F. C. Porto está a estudar recurso para o TAS [ndr: Tribunal Arbitral do Desporto]", disse Francisco J. Marques no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, no Porto Canal.

Recorde-se que a FIFA, o organismo que gere o futebol mundial, notificou, esta terça-feira, a SAD dos dragões, devido à participação de terceiros em transferências e a introdução de dados incorretos no Sistema de Transferências.