F. C. Porto explica o que aconteceu com a transferência de Bruma

Bruma esteve muito perto de assinar pelo F. C. Porto mas acabou por preferir uma proposta do PSV, com quem terá assinado um contrato válido por cinco épocas.

No programa "Mercado" desta quarta-feira do Porto Canal, o F. C. Porto explicou que a primeira abordagem por Bruma aconteceu num jogo de formação da equipa azul e branca no Olival a que Cátio Baldé, empresário de Bruma, assistiu. O empresário garantiu que Bruma pretendia relançar a carreira e jogar em Portugal e que o F. C. Porto era a equipa que mais agradava.

A proposta inicial seria de oito milhões de euros e o ordenado de Bruma rondaria os 1,4 milhões de euros. Ainda segundo a versão do programa do Porto Canal, chegou a haver um pré-acordo que caiu dias mais tarde depois de o agente ter pedido um aumento da comissão pela transferência, bem como ao salário do jogador. "O F. C. Porto não entrou em loucuras", justifica o clube.

Esta quarta-feira, depois da confirmação que Bruma estaria na Holanda, Cátio Baldé explicou a mudança: "Acabou por assumir o compromisso com o PSV depois de três semanas de várias negociações", disse à Antena 1.