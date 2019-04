F. C. Porto faz história e vai à final-four da Taça EHF

Hoje às 20:06 Facebook

Os dragões derrotaram, este sábado, o Saint-Raphael (França) e atingem pela primeira vez esta fase da prova.

Foi num Dragão Caixa lotado, e com Pinto da Costa nas bancadas, que o F. C. Porto fez história. Os dragões derrotaram, por 34-30, a equipa francesa do Saint-Raphael, finalista vencido da edição do ano passado, e asseguraram a presença inédita na final-four da Taça da EHF, a segunda maior competição europeia de andebol.

Depois do empate na primeira mão, em França, os portistas aproveitaram o fator casa e chegaram ao intervalo já na frente do resultado (17-15), vantagem que ainda foi dilatada na segunda parte.

A final four joga-se em Kiel (Alemanha).