F. C. Porto fecha a época com vitória em Guimarães

O F. C. Porto venceu (1-0), este sábado, o V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques, no último jogo da Liga. Marcano foi o autor do único golo do encontro.

Com Vaná como a grande surpresa do onze do F. C. Porto, a equipa azul e branca entrou melhor no encontro e deu o primeiro sinal de perigo logo aos nove minutos, por Gonçalo Paciência. O avançado luso aproveitou um bom cruzamento de Oliver, mas cabeceou ao lado. Como resposta, os vimaranenses estiveram perto de inaugurar o marcador por Rafael Martins, que surgiu isolado na cara de Vaná, mas rematou ao lado.

O único golo do encontro surgiu apenas na segunda parte. Após um livre de Alex Telles, Marcano, de cabeça, marcou o tento que deu a vitória aos azuis e brancos, que fecharam a época com chave de ouro, igualando o recorde pontual do Benfica (88 pontos) de 2015/16.

Após o encontro, o F. C. Porto vai ser recebido na Câmara Municipal da Invicta e Pinto da Costa, presidente dos dragões, será condecorado com a Medalha de Honra da Cidade. Nesta altura, milhares de adeptos já se encontram na Avenida dos Aliados à espera dos campeões.