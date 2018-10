F. C. Porto foi o clube português com mais ganhos na Champions

Hoje às 16:44 Facebook

O F. C. Porto foi a equipa portuguesa que mais dinheiro recebeu pela participação na Liga dos Campeões de futebol 2017/2018, seguido do Sporting e do Benfica, o segundo clube que menos dinheiro arrecadou entre os 32 participantes.

De acordo com os valores hoje divulgados pela UEFA, as equipas portuguesas receberam um total de 68,5 milhões de euros (ME), com o F. C. Porto a arrecadar 29,4 ME, o Sporting 21,7, e o Benfica 17,4, apenas à frente do Qarabag, do Azerbaijão, que "encaixou" 16,8.

Cada uma das 32 equipas que disputaram a fase de grupos encaixou um prémio de participação de 12,7 ME, tendo as formações oriundas do 'play-off', como aconteceu com o Sporting, arrecadado dois milhões adicionais.

O F. C. Porto juntou aos 12,7 ME de participação, mais 5,33 ME pelos resultados obtidos (três vitórias e um empate), 5,32 pelo 'market pool' (correspondente aos direitos televisivos) e seis milhões pela passagem aos oitavos de final da competição.

O Sporting recebeu da UEFA o bónus de 12,7 ME, dois milhões por ter disputado o 'play-off', 3,3 ME de 'market pool' e 3,7 ME pelos resultados obtidos na fase de grupos (duas vitórias e um empate).

O Benfica, que saiu da competição sem qualquer ponto (o triunfo proporcionava 1,5 ME e o empate 500.00 euros), somou 4,7 ME referentes ao 'market pool' aos 12,7 ME do bónus de participação.

O Real Madrid, que se sagrou campeão europeu pela terceira vez consecutiva, foi a equipa que mais dinheiro recebeu, com 88,6 ME, seguida do Liverpool, finalista vencido, que saiu da competição com 81,2 ME.

A UEFA distribuiu na época passada 1,4 mil ME de prémios às equipas que participaram na Liga dos Campeões, valor que na presente temporada aumentará para 1,9 mil ME.