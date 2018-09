F. C. Porto fora da Liga dos Campeões

Hoje às 18:09 Facebook

O F. C. Porto foi, este sábado, afastado da Liga dos Campeões de basquetebol, ao perder por 43 pontos (92-49) no reduto dos russos do Nizhny Novgorod, em encontro da segunda mão da primeira pré-eliminatória.

Depois do desaire caseiro por 86-85, na quinta-feira, os dragões estavam obrigados a vencer na Rússia, mas só conseguiram equilibrar o jogo na primeira parte, acabado por ceder com estrondo na segunda.

A formação de Moncho Lopez até começou bem, marcando os primeiros quatro pontos e mantendo o resultado nivelado até meio do parcial inicial (10-8), com os russos depois a conseguirem distanciar-se ligeiramente (21-13).

No segundo período, que foi muito equilibrado (17-15 para os anfitriões), o F. C. Porto colocou-se a seis pontos (26-20) e chegou ao intervalo a perder por 10 (38-28) e, desta forma, ainda na corrida ao apuramento.

O intervalo tudo mudou, já que os russos dominaram por completo o terceiro parcial, como demonstra o parcial de 31-9, sentenciando o triunfo no jogo e na eliminatória. No quarto período, os russos ampliaram ainda a vantagem.

Maxim Grigoryev (18 pontos), Roderick Odom (15 pontos e sete ressaltos), Artem Komolov (12 pontos) e Kendrick Perry (seis pontos e 11 assistências) foram os melhores da formação da casa, que fez um parcial de 54-21 na segunda metade.

Nos 'dragões', destaque para o poste croata Sasa Borovnjak, autor de 19 pontos, com cinco 'tiros' de campo marcados, em oito tentados, e nove em 12 nos lances livres.