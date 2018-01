F. C. Porto "tomará todas as medidas" para salvaguardar interesses

JN Ontem às 19:28 Facebook

O F. C. Porto emitiu, esta terça-feira, um comunicado acerca do jogo de segunda-feira, com o Estoril, que foi suspenso ao intervalo.

Os dragões garantem que o clube "tomará todas as medidas que os regulamentos em vigor permitem, com o objetivo de salvaguardar todos os seus interesses desportivos" e deixou ainda elogios ao "comportamento irrepreensível dos seus sócios e adeptos que, no Estádio António Coimbra da Mota, se viram confrontados com uma situação de grave abatimento na parte central", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.

Entretanto, a Liga também já emitiu um comunicado na qual confirmou a data do reatamento da partida: "A Liga Portugal decidiu reagendar o referido jogo para dia o 21 de fevereiro de 20l8 pelas 18h00 (aguardamos confirmação de horário por porte do UEFA) com transmissão televisivo no Sport TV."