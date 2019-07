F. C. Porto goleia equipa B em particular no Olival

Hoje às 21:39 Facebook

O F. C. Porto goleou, esta quarta-feira à tarde, a equipa B, por 6-2, no Centro de Estágios do Olival, num jogo à porta fechada, de preparação para a visita aos russos do FC Krasnodar, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Fernando Andrade (13 minutos), Luis Díaz (16 e 83), Soares (76), Aboubakar (84) e Danilo (89) marcaram os golos da equipa principal, enquanto Tony Djim (9) e Gonçalo Borges (60) anotaram os tentos da formação secundária, que disputa a LigaPro.

A formação orientada por Sérgio Conceição não contou com o guarda-redes Diogo Costa e médio Loum, ambos limitados a treino condicionado, enquanto Marega realizou trabalho específico.

Na manhã desta quarta-feira, os azuis e brancos já tinham disputado um outro encontro, batendo o Braga, por 1-0, com um golo do mexicano Corona, aos 89 minutos.