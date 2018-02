F. C. Porto goleia Portimonense com bis de Dalot nas assistências

JN Hoje às 22:22 Facebook

O F. C. Porto goleou (5-1), este domingo, o Portimonense em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Marega bisou na partida e Dalot fez duas assistências na estreia a titular.

Os dragões entraram fortes na partida e chegaram à vantagem logo aos 10 minutos, por Marega. Num lance de contra-ataque rápido, Soares cruzou com precisão e o avançado maliano, de primeira, rematou para o fundo da baliza de Ricardo Ferreira.

Pouco depois, foi a vez do camisola 11 do F. C. Porto assistir para golo: Marega cruzou para Otávio que, também de primeira e com um grande golo, fez o 2-0 para os azuis e brancos.

Em cima do intervalo, Marega esteve, mais uma vez em destaque. Maxi Pereira cruzou e o avançado não perdoou e fez o 3-0 para a equipa de Sérgio Conceição.

Ao minuto 60, foi a vez de Soares festejar. Diogo Dalot, que este domingo se estreou a titular no F. C. Porto, assistiu o brasileiro que, de cabeça, apontou mais um golo para os dragões. Pouco depois de marcar, o avançado brasileiro saiu lesionadoo, dando lugar a Waris.

Aos 67 minutos, nova assistência de Dalot, desta vez para Brahimi, que fez o 5-0. Perto do minuto 90, Hernâni viu o poste negar-lhe aquele que seria o sexto golos dos dragões. Já nos descontos, Lucas Possignolo reduziu para a equipa de Portimão.

Com este resultado, o F. C. Porto ocupa o primeiro lugar da liga, com cinco pontos de vantagem em relação ao Benfica, que sábado venceu o P. Ferreira na Capital do Móvel, e oito em relação ao Sporting que esta segunda-feira recebe o Moreirense.