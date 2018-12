F. C. Porto goleia Portimonense com Marega em destaque

JN Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Portimonense, por 4-1, num encontro relativo à 12.ª jornada da Liga.

O maliano Marega, aos 23 e 64 minutos, o brasileiro Soares, aos 57, e o argelino Brahimi, aos 59, apontaram os tentos dos dragões, depois de o brasileiro Vítor Tormena colocar os algarvios na frente, aos nove minutos da primeira parte.

Na classificação, o F. C. Porto, que somou o 11.º triunfo consecutivo em todas as competições, passou a somar 30 pontos, contra 25 do Sporting, 24 do Sporting de Braga e 23 do Benfica, que ainda não atuaram neste jornada. Já o Portimonense ocupa a 11.ª posição, com 14 pontos.