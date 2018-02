F. C. Porto goleia Rio Ave e volta à liderança

Ontem às 19:56 Facebook

Twitter

Soares bisou, Alex Telles fez mais duas assistências e Diogo Dalot estreou-se pela equipa principal dos dragões.

O F. C. Porto recuperou a liderança do campeonato e logo com uma goleada imposta ao Rio Ave (5-0), este domingo, no Estádio do Dragão.

Com Iker Casillas na baliza, em detrimento de José Sá, o habitual titular, os dragões começaram a construir o triunfo logo aos dois minutos, quando Sérgio Oliveira inaugurou o marcador.

Tal como nos duelos anteriores, o Rio Ave voltou a sentir dificuldades para superar a pressão portista e foi sem surpresa que o resultado se avolumou ainda na primeira parte: Soares fez o 2-0 e Marcelo, na própria baliza, fixou o resultado ao intervalo.

Com vantagem confortável e com a segunda parte do jogo com o Estoril marcado para quarta-feira, o F. C. Porto desacelerou depois do intervalo, mas nada que evitasse a goleada. Após nova assistência de Alex Telles, foi Marega a faturar e Soares estabeleceu o resultado definitivo, depois de o videoárbitro ter anulado o fora-de-jogo assinalado pelo auxiliar.

O duelo ficou ainda marcado pela estreia de Diogo Dalot, lançado aos 75 minutos, na equipa principal dos dragões.