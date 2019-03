F. C. Porto goleia Sporting com hat-trick de Fábio Silva

Nuno Barbosa Hoje às 17:48 Facebook

Em jogo da 4.ª jornada da fase de apuramento de campeão, a formação portista venceu o rival leonino e mantém-se no topo da tabela em igualdade pontual com o Benfica, que venceu o Tondela pelo mesmo resultado do clássico (5-1)

No Olival, o avançado português Fábio Silva voltou a mostrar a veia goleadora que o caracteriza, apontando três dos cinco golos da vitória dos juniores do F. C. Porto frente ao Sporting.

O filho do antigo defesa central, Jorge Silva, apontou os dois golos, aos 25 e 30 minutos, que permitiram que os dragões fossem para o intervalo a vencer. No arranque da segunda parte (53m), Fábio Silva consumou o hat-trick e impediu qualquer tipo de reação aos leões. Esta temporada, o talentoso finalizador do F. C. Porto, de apenas 16 anos, já soma 26 golos em 29 jogos.

Depois, Fábio Vieira assinou o 4-0, aos 58 minutos, e dez minutos depois o Sporting marcou o tento de honra por intermédio de Rudolf, aos 68 minutos. Já em tempo de compensação, Ángel Torres fechou a contagem.

Com este triunfo, o F. C. Porto lidera a classificação com os mesmos 10 pontos do Benfica, que foi a Tondela vencer também por 5-1.