F. C. Porto habituado a celebrar em casa

Dos 27 títulos já conquistados pelo clube azul e branco, 12 foram garantidos nas Antas ou no Dragão. Quatro celebraram-se longe do relvado, graças a deslizes dos adversários diretos. Os dois cenários estão em aberto no próximo fim de semana.

O F. C. Porto tem dois cenários em aberto para conquistar o título nacional no próximo fim de semana. Pode festejar no hotel do estágio para o jogo com o Feirense, no sábado à noite, se Sporting e Benfica empatarem no dérbi lisboeta, ou no domingo no Dragão, se empatar ou ganhar à equipa de Santa Maria da Feira. Se perder e tiver havido um vencedor em Alvalade, tudo ficará adiado para a última jornada, na qual os portistas se deslocam a Guimarães.

Na história dos 27 campeonatos que constam do palmarés azul e branco, 12 foram consumados em casa, nove dos quais em jogos disputados no Estádio das Antas, e três em partidas realizadas no Dragão. Quatro dos títulos portistas foram celebrados sem que a equipa estivesse em ação, na sequência de deslizes dos adversários diretos que puseram ponto final na corrida pelo primeiro lugar.

Os restantes títulos do F. C. Porto foram garantidos em vários estádios do país, de Lisboa a Paços de Ferreira, passando pelo Bessa, Aveiro, Penafiel, Guimarães e Torres Vedras, com destaque para os dois que foram conquistados nos estádios dos grandes rivais, um em Alvalade e outro na Luz, este célebre por ter sido festejado às escuras e com o sistema de rega ligado.

No Dragão, a equipa portista sagrou-se campeã pela primeira vez em 2007, e logo de forma emocionante, já que o título foi selado mesmo na última jornada, com um triunfo sobre o Aves, por 4-1. Nos dois anos seguintes, o palco foi o mesmo, mas de forma menos dramática, pois os jogos que selaram de vez a liderança da classificação em 2008 e 2009 foram realizados a várias jornadas do fim.

O histórico pentacampeonato, em 1999, foi festejado de forma menos habitual. Em luta pelo título com o Boavista, o F. C. Porto entrou na penúltima ronda a precisar de um empate em Alvalade para ser campeão, mas uma igualdade do Boavista em Faro, poucas horas antes, levou a que os jogadores portistas pudessem celebrar nos balneários do estádio do Sporting, entrando depois em campo diretos para a celebração com os adeptos presentes.

Nas Antas, também houve títulos decididos na última jornada, como o de 1986, numa vitória sobre o Covilhã, ou o de 1978, num triunfo sobre o Braga, que ficou na história por ter posto fim a um jejum de 19 anos sem títulos dos portistas.