F. C. Porto inicia defesa da Youth League com uma vitória frente ao Liepaja

O F. C. Porto iniciou esta quarta-feira a defesa do título na Youth League de futebol, em sub-19, com um triunfo por 4-2 sobre os letões do Liepaja, na primeira mão da eliminatória inaugural.

Gonçalo Borges (7 minutos), Fábio Vieira (57), Afonso Sousa (60) e Vítor Ferreira (63), de penálti, construíram o que parecia uma tranquila goleada, contudo Gustavs Riekstins (77) e Viktors Ziemelis (87), de penálti, reduziram e alimentaram a esperança do conjunto báltico.

Os dragões, que disputam a competição através do caminho dos campeões -- a equipa sénior disputa a Liga Europa e não a dos Campeões -- encontrarão, caso passem, o vencedor entre o FC Viitorul da Roménia e o NK Domzale da Eslovénia.

Apesar do claro domínio, os dragões chegaram ao intervalo com apenas um golo de vantagem, quando Gonçalo Borges marcou na recarga, após uma defesa incompleta do guarda-redes a um livre de Vítor Ferreira.

Foi de livre sobre a direita que Fábio Vieira ampliou para 2-0, contando com o decisivo auxílio de Lauva, que três minutos depois (60) ficou a ver Vítor Ferreira cruzar na direita e Afonso Sousa sozinho, ao segundo poste, a marcar de cabeça.

Foi de penálti que Vítor Ferreira (63) fez o 4-0 e que aos 87 Viktors Ziemelis faria o definitivo 4-2. Pelo meio, Gustavs Riekstins (77) aproveitou vários ressaltos na sequência de canto para 'faturar'.

O F. C. Porto jogou o suficiente para pensar já na segunda eliminatória, contudo o resultado não lhe permite total tranquilidade quando a 23 de outubro for a Liepaja disputar a segunda mão.

Ficha de Jogo:

Jogo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia.

F. C. Porto -- Liepaja, 4-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Borges, 07 minutos, 2-0, Fábio Vieira, 57, 3-0, Afonso Sousa, 60, 4-0, Vítor Ferreira, 63 (grande penalidade), 4-1, Gustavs Riekstins, 77 e 4-2, Viktors Ziemelis, 87 (grande penalidade).

Equipas:

F. C. Porto: Meixedo, Ferreira, Mendy, Levi Faustino, Leandro Dias (Tiago Matos, 84), Gonçalo Borges (Francisco Conceição, 64), Mané (Rodrigo Valente, 64), Vítor Ferreira, Afonso Sousa, Gomez (Duarte Moreira, 64) e Fábio Vieira (Bernardo Folha, 85).

Treinador: Tulipa.

Liepaja: Lauva, Luks, Libeks, Zelmanis, Rozentals, Ziemelis, Fjodorovs, Bite, Melkis (Jurjevs, 56, e Andersons, 88), Sidorovs (Piksens, 88) e Vilumsons (Riekstins, 64).

Treinador. Janis Intenbergs.

Árbitro: Keith Kennedy (Irlanda do Norte).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bite (45+1), Luks (56), Levi Faustino (67), Zelmanis (80) e Mendy (87).

Assistência: cerca de 3.000 espetadores.