F. C. Porto inscreveu Kelvin na Liga

O F. C. Porto inscreveu o extremo brasileiro Kelvin na Liga, esta quinta-feira, dia do fecho do mercado de transferências em Portugal, segundo a última lista divulgada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, da qual não consta nenhum reforço para o Benfica.

O futebolista brasileiro foi o herói do título de 2012/13, ao marcar aos 90+2 minutos o golo que derrotou (2-1) o Benfica no Dragão e colocou a equipa portista na liderança da Liga, a uma jornada do fim.

Kelvin, de 25 anos, esteve emprestado aos brasileiros do Vasco da Gama no último ano e meio.