F. C. Porto já aterrou em Roterdão

Nuno Barbosa, em Roterdão Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Céu nublado e 13 graus de temperatura receberam a comitiva portista, que chegou à Holanda ao final da manhã desta quarta-feira, tendo em vista a disputa do jogo de quinta-feira, frente ao Feyenoord, para a Liga Europa de futebol.

O avião que transportou a comitiva do F.C. Porto rumo à Holanda já aterrou em Roterdão.

Os portistas disputam esta quinta-feira (17.55 horas, SIC), frente ao Feyenoord, o segundo jogo da fase de grupos da Liga Europa.

A meio da tarde desta quarta-feira, Sérgio Conceição, técnico dos azuis e brancos, faz a antevisão do jogo frente à equipa holandesa. Depois, a equipa treina, no palco do jogo.