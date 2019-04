F. C. Porto já chegou a Liverpool. Pinto da Costa lidera comitiva

Arnaldo Martins Hoje às 09:25, atualizado às 13:25 Facebook

O avião que transportou a comitiva do F. C. Porto, liderada por Pinto da Costa, aterrou ao início desta tarde, pouco passava das 13 horas, em Liverpool, onde amanhã (20 horas) joga para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O avião que transportou a comitiva azul e branca, liderada pelo presidente Pinto da Costa, aterrou na cidade inglesa pouco depois das 13 horas, cerca de duas horas e meia depois do início do voo.

A conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Liverpool, onde vão estar presentes Sérgio Conceição e Danilo, está agendada para as 17.45 horas, seguindo-se o treino no relvado de Anfield Road.