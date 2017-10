Miguel Pataco, em Leipzig Hoje às 13:06, atualizado às 13:09 Facebook

Liderada por Pinto da Costa, a comitiva do F. C. Porto já aterrou na cidade de Leipzig, onde amanhã joga para a Liga dos Campeões.

A comitiva do F. C. Porto já está na Alemanha depois de um voo proveniente da Invicta que demorou 2.40 horas até aterrar na cidade de Leipzig, onde terça-feira os dragões defrontam a equipa local, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões.

O treinador Sérgio Conceição convocou 21 jogadores, destacando-se a presença do jovem lateral direito Diogo Dalot. Soares, que se encontra lesionado, é a grande baixa dos dragões para o embate europeu. No mesmo avião seguiu a equipa de sub-19 que defronta a congénere do Leipzig, na Liga Jovem da UEFA.

Convocados: Casillas, José Sá (guarda-redes); Maxi, Marcano, Hernâni, Brahimi, Aboubakar, Óliver, Marega, Alex Telles, Herrera, Corona, Layún, André André, Ricardo, Danilo, Reyes, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe e Diogo Dalot.