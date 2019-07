Guarda-redes sueco que interessa ao Benfica foi oferecido ao F. C. Porto

Hoje às 20:47 Facebook

Robin Olsen foi colocado na rota dos dragões para reforçar a baliza, mas o guarda-redes, internacional sueco que está de saída da Roma, não deve rumar ao Dragão.

F. C. Porto: Depois do Benfica, agora são os dragões ligados a uma transferência de Robin Olsen, guarda-redes sueco que está de saída da Roma. Sabe o JN que o guarda-redes foi oferecido ao F. C. Porto, mas os dragões não estão interessados e não vão avançar para a contratação.

Belenenses: O Lille anunciou a cedência de cinco jogadores ao Belenenses. Imad Faraj, de 20 anos, Hervé Koffi (22 anos), Hakim Ouro-Sama (21 anos) e Charles-Andreas Brym (20 anos) chegam emprestados por uma temporada, enquanto Chano Boukholda, de 23 anos, chega a título definitivo.

V. Setúbal: Makaridze prolongou a ligação aos sadinos por mais duas temporadas. Desta forma, o guarda-redes georgiano fica ligado ao V. Setúbal até ao final da época 2020/2021.

Tondela: Pedro Augusto é a mais recente contratação dos tondelenses. O médio brasileiro, de 22 anos, assinou contrato até 2023 e chega proveniente do São Paulo. Na época passada, esteve cedido ao Louletano, do Campeonato de Portugal.

Paços de Ferreira: O guarda-redes Simão Bertelli, de 26 anos, e o extremo Yago, de 22 anos, foram anunciados esta segunda-feira como reforços dos pacences. Os dois futebolistas brasileiros chegam por empréstimo de Operário (Brasil) e Atlético Paranaense (Brasil).

Wolverhampton: O avançado italiano Patrick Cutrone vai reforçar o plantel às ordens de Nuno Espírito Santo. "Não esperava sair do AC Milan, mas é a vida. Vou tentar fazer o melhor e estou muito entusiasmado por jogar no Wolverhampton", referiu. Ao que tudo indica, Cutrone vai assinar por quatro épocas e os Wolves pagarão à volta de 15 milhões de euros pela transferência.

Inter de Milão: O avançado Lukaku é um dos alvos do Inter de Milão para reforçar o ataque, mas as ideias "nerazzurri" batem de frente com as exigências do Manchester United: "Fizemos uma oferta importante ao Manchester United pelo Lukaku, mas eles pedem muito dinheiro. Não chegámos a acordo, mas ainda estamos a trabalhar na situação", disse Giuseppe Marotta, CEO do clube italiano.

AC Milan: Rafael Leão está cada vez mais perto de dar o salto para o futebol italiano. O avançado português é esperado amanhã em Milão e, de acordo com a "Gazzetta dello Sport", deve render cerca de 35 milhões de euros ao Lille.