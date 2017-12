F. C. Porto lança aplicação para entrega de comida e bebida

Hoje às 18:07, atualizado às 18:08 Facebook

A partir de janeiro, os adeptos dos dragões vão ter acesso ao F. C. Porto Seat Delivery, uma aplicação de entrega de comida, bebidas e produtos de merchandising.

Em qualquer momento do jogo, diretamente do seu lugar, o adepto poderá realizar a sua encomenda sem custos adicionais, a partir da aplicação móvel, disponível para iOS e Android. A entrega dos produtos será realizada por estafetas.

"Esta é mais uma novidade inserida no processo de transformação digital iniciado em 2015. Queremos potenciar a experiência de jogo no Estádio do Dragão, melhorando o serviço a todos os que nos visitam", salienta Tiago Gouveia, Diretor de Marketing do F. C. Porto.

O serviço será lançado gradualmente a partir de janeiro de 2018, ficando disponível numa primeira fase para todos os espectadores dos Camarotes da Bancada Nascente (serviço de Merchandising), Tribuna Nascente e Boxes (serviços de Alimentação e Merchandising). Os adeptos que ocupem lugares nos restantes setores do estádio podem descarregar a App e receber uma notificação quando o Seat Delivery estiver totalmente disponível.