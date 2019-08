F. C. Porto multado devido a atraso de Sérgio Conceição na flash

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00, atualizado às 21:04 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou esta terça-feira o F. C. Porto com uma multa no valor de 5100 euros devido ao atraso de Sérgio Conceição na chegada à flash interview depois do jogo com o Gil Vicente, da primeira jornada da Liga.

De acordo com o mapa de castigos, o treinador do F. C. Porto chegou 11 minutos atrasado à zona de entrevistas rápidas "apesar das várias insistências feitas junto do diretor de imprensa". O clube azul e branco foi ainda multado em 408 euros por ter chegado dois minutos atrasado ao início da segunda parte do jogo em Barcelos, que os dragões perderam por 2-1.