F. C. Porto multado em mais de 17 mil euros após clássico com Sporting

O F. C. Porto foi multado em 17178 euros pelo comportamento dos adeptos no clássico com o Sporting, da 25.ª jornada da I Liga, informou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Igualmente pelo uso de materiais e cânticos insultuosos por parte dos adeptos, o Sporting vai ter de pagar uma multa de 2103 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou, ainda, o Benfica em 11823 euros, pelo comportamento dos adeptos na receção ao Marítimo, igualmente na 25.ª jornada do campeonato.