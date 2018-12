F. C. Porto multado em mais de 20 mil euros após o dérbi com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:25 Facebook

O Conselho de Disciplina da FPF sancionou o F. C. Porto com uma multa de 22.281 euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

Segundo o relatório do Conselho de Disciplina, o clube azul e branco foi sancionado com uma multa de 6216 euros, devido ao uso de 35 engenhos pirotécnicos, e com duas parcelas de 7650 euros referentes ao arremesso de seis artefactos de pirotecnia para o relvado e ao arremesso de diversos objetos na direção de Helton Leite, guarda-redes do Boavista

Os restantes 765 euros dizem respeito a várias frases dirigidas ao árbitro Hugo Miguel e a Jorge Simão.

No que diz respeito ao clube axadrezado, o Boavista terá de pagar 9468 euros: 4303 devido à utilização de engenhos pirotécnicos, 4782 devido à entrada dos engenhos no recinto e 383 por insultos a Casillas.