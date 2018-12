F. C. Porto na final da Taça Intercontinental de hóquei em patins

Hoje às 00:21 Facebook

O F. C. Porto apurou-se esta sexta-feira para a final da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao vencer os argentinos do Murialdo, por 7-5, em San Juan, na Argentina.

Hélder Nunes (05 e 34 minutos), Rafa (05 e 09), Gonçalo Alves (25), Reinaldo Garcia (46) e Giulio Cocco (47) fizeram os golos dos 'dragões', que viram os campeões sul-americanos marcar por Joaquin Vargas (06), Julian Tamborindegui (14, 20 e 45) e German Nacevich (38).

Na final, o F. C. Porto vai defrontar os espanhóis do FC Barcelona, campeões europeus, ou os argentinos do Concépcion, vice-campeões sul-americanos.

No sábado, a equipa feminina do Benfica também procura o acesso à final, defrontando o Concépcion, que joga no seu pavilhão, em San Juan.