Romário Baró, Fábio Silva e Tiago Matos marcaram os golos do triunfo sobre o Hoffenheim, por 3-0.

Na primeira partida da "final four" do torneio equivalente à Liga dos Campeões para equipas sub-19, que decorre em Nyon, na Suíça, o F. C. Porto foi muito superior aos alemães e conseguiu um triunfo categórico.

Na final, a disputar na segunda-feira, o F. C. Porto jogará com o vencedor do Barcelona-Chelsea, a disputar ainda nesta tarde de sexta-feira.