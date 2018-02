F. C. Porto nega acusações do empresário César Boaventura

Hoje às 00:34 Facebook

O diretor de Comunicação do F. C. Porto negou durante o programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal, que algum administrador da SAD dos dragões tenha contactado o empresário de futebol César Boaventura. Francisco J. Marques respondia a uma acusação feita na terça-feira pelo próprio agente de que tinha sido aliciado por um dirigente portista para "mentir relativamente a jogos viciados ou comprados".

" Ele diz que foi aliciado. O F. C. Porto diz que não. Ele que justifique. Primeiro meteu o nome do F. C. Porto e depois tirou. Porquê? Convém perceber porque recuou. O que sabemos de César Boaventura é que tem uma ligação íntima ao Benfica. O que é mais, a seu tempo se saberá quem é, o que faz e o que fazia", disse o diretor de Comunicação do F. C. Porto.