F. C. Porto nos quartos da Taça EHF mesmo sem jogar

O F. C. Porto apurou-se este sábado, como primeiro classificado do grupo C, para os quartos de final da Taça EHF em andebol, mesmo tendo ainda dois jogos por disputar.

O triunfo dos dinamarqueses do Holstebro sobre o Constanta, por 28-22, na Roménia, garantiu aos dragões o primeiro lugar, mesmo antes de defrontarem no domingo o Cueca, em Espanha, em encontro da quinta e penúltima jornada.

Esta é a segunda vez que uma equipa portuguesa atinge os quartos desde que em 2012/13 a competição, a segunda mais importante de clubes europeus, adotou a fase de grupos: o Sporting conseguiu-o em 2013/14.

Assim, a equipa de Magnus Andersson jogará em Espanha já ciente do seu êxito e à procura do quinto triunfo em outros tantos desafios da poule.

Na fase seguinte, o F. C. Porto defrontará o segundo classificado de um dos outros grupos.