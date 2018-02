F. C. Porto vence Salzburgo e está nos "quartos" da Youth League

Susana Silva Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

O F. C. Porto garantiu esta tarde a presença nos quartos de final da Liga Jovem da UEFA ao derrotar, no Olival, os austríacos do Salzburgo, detentores do troféu, por 3-1.

Numa partida emotiva e bem disputada, os dragões adiantaram-se no marcador por Diogo Bessa, aos 22 minutos, numa fase em que até era o adversário que estava por cima do jogo. A partir daí os portistas equilibraram e mantiveram a vantagem até ao intervalo.

O golo do empate surgiu num lance infeliz do guarda-redes Diogo Costa, que, após um remate de Sekou Koita ao poste, viu a bola bater-lhe nas costas e entrar na baliza. Seguiu-se um período de maior domínio austríaco, mas os portistas mostraram maior eficácia ofensiva e Diogo Leite, aos 76 minutos, recolocou a equipa em vantagem, respondendo de cabeça a um canto.

Em cima dos 90, o recém-entrado Kuko Fidelis matou o jogo com um potente remate de fora da área, garantindo, em definitivo, o apuramento para a próxima fase, na qual defrontará o Tottenham, que venceu o Mónaco nas grandes penalidades, por 3-1, após o empate a uma bola no final do tempo regulamentar.