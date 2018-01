F. C. Porto oficializa contratação de Waris

Hoje às 20:07, atualizado às 20:57 Facebook

O avançado ganês Majeed Waris é o primeiro reforço de inverno dos dragões, que o recebem do Lorient por empréstimo, com opção de compra no final desta temporada.

A oficialização da contratação de Waris foi feita através do Porto Canal, esta sexta-feira, antes do jogo entre o F. C. Porto e o Tondela, no Estádio do Dragão.

O dianteiro ganês, de 26 anos, chegou de manhã à Cidade Invicta, tendo depois realizado os exames médicos antes de assinar pelo clube azul e branco e de vestir, ao lado de Pinto da Costa, a camisola 18 que vai envergar.

"Estou aqui para lutar pela equipa. Gosto de vencer e de conquistar troféus. Vim para lutar pela equipa e por este emblema. Quando ouvi falar do F. C. Porto, apesar de ter outras opções, não hesitei. Quando se fala de futebol em Portugal ouve-se F. C. Porto. É um clube que me permite realizar sonhos, um deles jogar na Liga dos Campeões", disse Waris,