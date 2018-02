F. C. Porto pede demissão de presidente do Conselho de Disciplina

JN Ontem às 23:46 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques comentou o facto de o Conselho de Disciplina ter admitido o erro por não castigar Fábio Coentrão e afirmou que José Manuel Meirim, presidente do Conselho de Disciplina, deveria demitir-se.

"O problema resume-se de uma forma muito simples: a responsabilidade desta diferença de tratamento entra a atitude de Fábio Coentrão, que danificou o banco frente ao V. Setúbal e do Sérgio Conceição, que nem danificou o banco, foi que o treinador do F. C. Porto foi punido com uma multa e o Fábio não. Isto depois do delegado da liga, que era a mesma pessoa, ter escrito no relatório a mesma coisa. O responsável é José Manuel Meirim. Não fica tudo bem com um comunicado. Este tipo de lugares exige outro tipo de comportamento. Se este caso tivesse acontecido no futebol inglês, alguém acha que o responsável não seria a primeira pessoa a assumir o erro e a pedir a demissão? Não acham que seria a melhor conduta e a atitude correta? Se ele quisesse assumir a responsabilidade e deveria querê-lo, deveria demitir-se. Mais uma vez, o engano teve um peso diferente do F. C. Porto, desta vez para o Sporting. O comportamento do Fábio Coentrão é muito mais grave do que do Sérgio Conceição, ele já tinha insultado o árbitro", começou por dizer.

"Há mais um pormenor muito importante. O F. C. Porto tem sido condenado pelo Conselho de Disciplina. Tem recorrido para às condenações. Neste momento, no TAD [Tribunal Arbitral do Desporto], está a 9-1 para o F. C. Porto. O TAD agrupou num processo quatro processos e deu razão ao F. C. Porto. Depois, agrupou outros três processos e voltou a dar razão ao F. C. Porto. Há um terceiro processo na qual que foi dada razão ao F. C. Porto. Só apenas uma vez não deram razão ao F. C. Porto. Isto mostra como ganha de goleada e o Conselho de Disciplina não permite a publicação das decisões sem nunca dizer uma palavra que seja para que se justifique. Senhor Meirinho, depois do que aconteceu e pode haver 500 mil razões, é demasiado grave para passar a esponja penas com um comunicado", concluiu.