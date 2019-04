F. C. Porto perde ao intervalo

JN Hoje às 20:57 Facebook

O F. C. Porto chegou ao intervalo a perder por 1-0, estando, por isso, com uma desvantagem de três golos na eliminatória, após a derrota por 2-0 em Liverpool.

Um golo de Sadio Mané, aos 26 minutos, faz a diferença numa primeira parte em que os dragões entraram bem e criaram várias situações para inaugurar o marcador.

No entanto, a formação inglesa foi tremendamente eficaz e Sadio Mané, após passe de Salah, bateu Iker Casillas e apontou o tento solitário da partida até ao momento. O lance foi validado pelo VAR, pois inicialmente ficaram dúvidas sobre o posicionamento do autor do golo.