F. C. Porto perde com Liverpool ao intervalo

Sadio Mané e Mohamed Salah assinaram os golos que vão dando vantagem (0-2) aos "reds".

O Liverpool está a ganhar 0-2 no Dragão, no intervalo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A vantagem da equipa inglesa surgiu aos 25 minutos, quando José Sá foi mal batido. O remate de Mané não foi forte nem colocado, mas o guarda-redes do F. C. Porto facilitou e deixou passar a bola entre os braços e o corpo.

O golo fez tremer os dragões e quatro minutos depois foi Salah a fazer o gosto ao pé, na recarga a um remate ao poste de James Milner.

O F. C. Porto tem sentido dificuldades para contrariar a velocidade dos avançados do Liverpool, que desperdiçou mais alguns ataque prometedores. Otávio e Soares tiveram nos pés as melhores oportunidades dos dragões.