F. C. Porto perde com o Belenenses e Benfica é líder isolado

Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

O F. C. Porto sofreu, nesta segunda-feira, frente ao Belenenses, a segunda derrota (2-0) consecutiva fora de portas, perdendo assim a liderança do campeonato para o Benfica.

Os encarnados venceram, no sábado, o V. Guimarães (2-0) e têm, por isso, um ponto de vantagem sobre os dragões.

No Restelo, a derrota portista começou a escrever-se logo aos 10 minutos de jogo, com um erro crasso da defensiva azul e branca: Osorio (que se estreou pelos portistas, rendendo Marcano) e Felipe desentenderam-se, atrapalharam-se um ao outro e a bola sobrou para Nathan, que progrediu até ficar na cara de Casillas e bater para o 1-0.

O F. C. Porto reagiu com um domínio claro e várias oportunidades, mas não teve pontaria para anular a desvantagem.

No segundo tempo, Sérgio Conceição não tardou a mexer, lançando Gonçalo Paciência e Paulinho, mas, mesmo com uma supremacia inequívoca, os dragões voltaram a acusar falta de eficácia.

Aproveitou o Belenenses que, contra a corrente de jogo, fez o 2-0, na sequência de livre: Fredy bateu e Maurides cabeceou para o fundo das redes.

Até ao final, o F. C. Porto ainda correu atrás do prejuízo, com muitas bolas bombeadas para a área, mas os dragões deixaram mesmo o Restelo com uma derrota por 2-0.