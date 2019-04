F. C. Porto perde em Liverpool e fica em desvantagem nos quartos-de-final

Hoje às 21:52 Facebook

Os dragões perderam em Liverpool com dois golos na primeira parte, mas seguem vivos na luta pela presença nas meias-finais da Champions.

Um golo aos cinco minutos e outro aos 26 podiam ter sido fatais para as ambições do F. C. Porto, mas o Liverpool foi incapaz de sentenciar a eliminatória e os dragões mantêm o sonho, sabendo que têm uma tarefa muito complicada pela frente, daqui a uma semana, no Estádio do Dragão.

Em Anfield, os dragões entraram praticamente a perder (Naby Keita marcou logo aos cinco minutos, após remate que desviou em Óliver) e passaram mal até aos 30 minutos, também por causa da eficácia do Liverpool. Aos 26 minutos, Roberto Firmino concluiu boa jogada e fez o 2-0.

Marega, à meia-hora, isolou-se, mas não conseguiu bater Alisson e desperdiçou a melhor oportunidade dos portistas. Na sequência do lance, os dragões pediram penálti por Alexander-Arnold, negado pelo árbitro e pelo VAR.

O F. C. Porto esteve melhor na segunda parte, conseguiu equilibrar em muitos momentos e criou situações para marcar o golo que lhe daria outro ânimo para a segunda mão. Marega foi o mais inconformado, mas também o mais perdulário.